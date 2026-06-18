На трассе в Ярославской области сгорел автобус

Автобус сгорел на трассе между Ярославлем и Костромой. ФОТО: ЧП Кострома ВКонтакте

Вечером 17 июня на трассе Р-132 в Некрасовском округе загорелся рейсовый автобус. По словам очевидцев, он ехал по маршруту Ярославль – Кострома, в салоне находились 33 пассажира и водитель. Все, к счастью, успели выйти на улицу и дожидались приезда пожарных на обочинах.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, сообщение о происшествии на дороге поступило в 20:36. Тушили горящий транспорт шесть спасателей на двух машинах.

«Ликвидация пожара в 21:39. Автобус уничтожен, пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

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