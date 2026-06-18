В Ярославской области грузовик зацепил легковушку и врезался в здание

В этом ДТП чудом обошлось без пострадавших. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

Авария, в которой чудом обошлось без пострадавших и погибших, 17 июня произошла в поселке Петровское Ростовского округа. Многотонный грузовик, по всей видимости, зацепил «Киа» и две машины врезались в двухэтажное здание, где находится офис сотового оператора.

По словам очевидцев, иномарка поворачивала, когда в нее врезалась грузовая машина.

«Скорость, видать, была хорошая, раз он почти снес светофор, протащил легковушку, что аж шины на ободах, здание протаранил. И по зданию трещины пошли», - пишут жители поселка в местном паблике.

Какая была скорость и кто кому не уступил дорогу, разберутся сотрудники Госавтоинспекции.

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