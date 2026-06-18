В Ярославской области объявили беспилотную опасность

В Ярославле вновь завыли сирены.

В утром 18 июня в Ярославле во второй раз за сутки завыли сирены. Власти сообщили о беспилотной опасности на территории региона.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», - сказал губернатор Михаил Евраев.

Учреждения продолжают работать в штатном режиме.

По данным РС ЧС Ярославской области в 10:30 вновь закрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Водителей просят воздержаться от поездок в районе пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. UPD В 13:13 18 июня проезд открыли.

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