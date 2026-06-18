Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыт

На Московском проспекте в Ярославле сняли ограничения для транспорта. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сняты ограничения для транспорта, которые вводили на выезде из Ярославля в сторону Москвы (от пересечения Московского проспекте с Юго-западной окружной дорогой). Об этом сообщили в РС ЧС по Ярославской области.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности в связи с атакой вражеских беспилотников на регион. Утром 18 июня в Ярославской области был объявлен режим «Ракетная опасность». На данный момент он снят, но режим беспилотной опасности сохраняется.

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