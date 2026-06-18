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НовостиОбщество18 июня 2026 5:16

Выезд из Ярославля в Москву перекрыли 18 июня

Утром Ярославская область поверглась атаке украинских беспилотников
Полина ВАЧНАДЗЕ
Утром 18 июня Ярославская область поверглась атаке украинских беспилотников.

Утром 18 июня Ярославская область поверглась атаке украинских беспилотников.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

На выезде из Ярославля в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой – перекрыто движение транспорта. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, сделано это в целях безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», - рекомендовал он водителям.

Утром 18 июня в Ярославской области была объявлена ракетная опасность. Меньше чем через час ее отменили, но режим опасности БПЛА сохраняется до сих пор.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств продолжается.

UPD Снято ограничение движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

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