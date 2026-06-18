Выезд из Ярославля в Москву перекрыли 18 июня

Утром 18 июня Ярославская область поверглась атаке украинских беспилотников. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

На выезде из Ярославля в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой – перекрыто движение транспорта. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, сделано это в целях безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», - рекомендовал он водителям.

Утром 18 июня в Ярославской области была объявлена ракетная опасность. Меньше чем через час ее отменили, но режим опасности БПЛА сохраняется до сих пор.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств продолжается.

UPD Снято ограничение движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

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