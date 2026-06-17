В Ярославле приняты новые правила размещения и работы киосков

Правила размещения и работы киосков изменятся. Фото: Мэрия Ярославля.

Как сообщили в мэрии, хозяева таких объектов смогут официально просить о продлении договора аренды места по понятной процедуре.

Общественные организации инвалидов будут полностью освобождены от начисления процентов на сумму ежегодного платежа за право торговли.

При продлении договоров для сезонных НТО, например, торговых тележек, будет применяться понижающий коэффициент. Благодаря этому предприниматели смогут сэкономить 20% от общей суммы платы за два года, что сделает этот формат торговли более доступным.

Незначительные расхождения с договором не станут поводом для расторжения контракта и сноса постройки. А еще введены четкие требования безопасности при размещении объектов рядом с инженерными сетями.