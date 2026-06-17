В Ярославской области отремонтируют 24 больницы за три года

Благоустройство медучреждений обсудили на Координационном совете. Фото: Правительство Ярославской области.

В разгаре масштабная программа ремонта стационаров, рассчитанная на три года. Нынче в порядок приведут 134 объекта, которые входят в имущественный комплекс медучреждений. Работы уже начались на 44 объектах, на 25 завершены. Еще к восьми площадкам приступят до конца июня.

В больнице имени Семашко преобразилось отделение сосудистой хирургии, обновлена гнойная хирургия. В детской больнице отремонтировали фасады, в онкологической – тепловые узлы. Пищеблок Областной больницы теперь соответствует самым высоким стандартам. Также заработает российско-китайский эндоскопический центр на базе Рыбинской больницы №1.

На Координационном совете главных внештатных специалистов также отметили, что сократились очереди в поликлиниках за счет ежедневного контроля, установки видеокамер, анализа доступности явок и длительности ожидания. Работают кол-центры, горячие линии главврачей, проводятся информационные кампании. Вместо «живой» регистратуры внедрены цифровые инструменты: дистанционная запись, электронная медкарта, электронные больничные и рецепты, прикрепление к поликлинике и вызов врача на дом онлайн.

Во всех медучреждениях будут сделаны ограждение территорий с контролируемым въездом, установлены камеры, благоустроят участки вокруг.