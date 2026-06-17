Осужденных ярославской колонии навестили родные

Близким осужденных показали, как те живут и работают. Фото: УФСИН Ярославской области

В исправительной колонии №1 прошел «День открытых дверей» для родственников осужденных. Такие мероприятия проводятся для подготовки осужденных к освобождению, их социальной адаптации и реабилитации, а также укрепления связей с семьями.

К временным постояльцам исправительного учреждения, которые хорошо себя вели, приехали близкие. Им рассказали об истории образования колонии, правилах внутреннего распорядка и условиях содержания. Потом посетителям показали основные объекты учреждения.

Родственники ознакомились с коммунально-бытовыми условиями содержания осужденных, побывали в музее, пожарной части, столовой, в мастерских профессионального образовательного учреждения, с деятельностью центра трудовой адаптации, ассортиментом выпускаемой продукции и условиями труда осужденных.

Большинство гостей интересовала возможность условно-досрочного освобождения осужденных, вопросы получения образования и профессии в колонии, подготовка осужденных к жизни освобождения.