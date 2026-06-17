«Уплывший» во время половодья мост в Тутаевском округе восстановлен

Мост уже восстановили. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Тутаевская межрайонная прокуратура провела проверку информации о сносе во время весеннего половодья пешеходного моста через реку Ить в деревне Тимоханово.

Как выяснилось, мост включен в реестр муниципальной собственности. Его исчезновение создало кучу неудобств для местных жителей и дачников.

После вмешательства надзорного ведомства органом местного самоуправления был заключен договор на восстановление моста с подрядной организацией. Переправу восстановили.