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НовостиОбщество17 июня 2026 17:08

«Уплывший» во время половодья мост в Тутаевском округе восстановлен

Сделать это оперативно помогли в прокуратуре
Георгий БРИНЧУК
Мост уже восстановили.

Мост уже восстановили.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Тутаевская межрайонная прокуратура провела проверку информации о сносе во время весеннего половодья пешеходного моста через реку Ить в деревне Тимоханово.

Как выяснилось, мост включен в реестр муниципальной собственности. Его исчезновение создало кучу неудобств для местных жителей и дачников.

После вмешательства надзорного ведомства органом местного самоуправления был заключен договор на восстановление моста с подрядной организацией. Переправу восстановили.