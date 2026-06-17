Ярославский вуз и мобильный оператор совместно будут работать над развитием науки, образования и инноваций

Т2 и Ярославский государственный технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. ФОТО: ООО «Т2 Мобайл»

Стороны будут совместно работать над развитием науки в регионе, говорится в пресс-релизе. Так, оператор поддержит проекты вуза по формированию у студентов профессиональных компетенций в области ИТ и телекома и примет участие в программах для успешного карьерного старта молодежи.

Документ подписали директор ярославского филиала T2 Евгений Чалов и ректор ЯГТУ Елена Степанова. В рамках соглашения университет сможет укрепить позиции среди ведущих научно-образовательных центров, оператор организует для студентов практику и стажировки на своей базе. Студенты и аспиранты изучат опыт, смогут проводить исследования, готовить курсовые и выпускные квалификационные работы. Кроме того, стороны совместно реализуют инновационные проекты по внедрению научных и образовательных разработок, а также будут проводить совместные образовательные, карьерные и научные мероприятия.

- ЯГТУ — профильный технический вуз, где обучают будущих связистов и инженеров в области информационных технологий, а ведущие сотрудники вуза привлекаются на федеральном уровне к разработкам и экспертизе российского оборудования. Надеемся, что совместно с ЯГТУ мы вырастим профессионалов, способных предложить полезные цифровые решения для родного города и области, - пояснил директор ярославского филиала T2 Евгений Чалов.

- Сотрудничество с крупными представителями отрасли для университета имеет большое значение с точки зрения практико-ориентированного обучения наших студентов. В современном мире качественное инженерное образование может быть обеспечено только при условии плотного взаимодействия с индустриальными партнерами – лидерами отрасли. Данное соглашение стало еще одним шагом комплексного развития ИТ и особенно телеком-образования в институте цифровых систем ЯГТУ на ряду с проведением крупного научно- исследовательского форума «Территория связи ЯГТУ-НИУ ВШЭ», а также вхождением в состав организаций-экспертов по дорожной карте Минцифры в области современной мобильной связи, - прокомментировала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

Напомним, что ранее в этом году ЯГТУ стал одним из 10 вузов России, которым доверена научно-техническая экспертиза проектов, определяющих будущее отечественной мобильной связи. Университет был выдвинут Комитетом Экспертного совета для проведения экспертизы «дорожной карты» развития высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года. Перечень экспертных организаций утвержден Департаментом стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры России. Это не просто участие в федеральной повестке, а прямое признание экспертного уровня университета на высшем отраслевом уровне.