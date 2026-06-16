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НовостиОбщество16 июня 2026 9:23

Семь тысяч новых рабочих мест создадут в Ярославской области

Ярославцы смогут устроиться в современный логистический центр маркетплейса
Полина ВАЧНАДЗЕ
Современный логистический комплекс планируют открыть в Ярославской области.

Современный логистический комплекс планируют открыть в Ярославской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Современный логистический комплекс планируют открыть в Ярославской области. Детали проекта обсудили на встрече глава региона Михаил Евраев и основатель Wildberries Татьяна Ким.

Вложения в один из самых крупных инвестиционных проектов последних лет составят 16 миллиардов рублей. В регионе будет создано около семи тысяч новых рабочих мест и ускорится доставка товаров.

Татьяна Ким отметила, что талантливые ярославские производители при помощи «Платформы роста» смогут заявить о себе на всю страну и за рубежом.

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