В Ярославской области скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Павел Смирнов. ФОТО: страница Григория Петрова ВКонтакте

В воскресенье, 14 июня, ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Некоузского района Павел Федорович Смирнов. Ему было 100 лет.

Павел Федорович воевал в составе 4-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в форсировании Одера, освобождении концлагеря Треблинка, во взятии Берлина и расписался на стене Рейхстага. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Награждён орденом Отечественной войны 2 степени.

После войны служил еще четыре года, домой вернулся только в 1949 году.

«Всю свою трудовую жизнь посвятил работе в Станиловском сельпо, где трудился до самой пенсии. Был человеком активным, не только на работе, но и в жизни села. Любил работу на земле, и до 98 лет водил автомобиль, ездили с женой в любимую деревню», - рассказал о ветеране глава Некоузского округа Григорий Петров.

Редакция КП-Ярославль приносит соболезнования родным и близким Павла Федоровича.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен