Ярославского водителя, оказавшего первую помощь пассажиру, хотят наградить

Тот самый автобус. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

В соцсетях прославился тогда еще неизвестный горожанам водитель автобуса, следующего по маршруту №8 Медетбек Кудабаев.

Одному из пассажиров стало плохо. Медетбек попросил других пассажиров вызвать «Скорую», а сам оказал мужчине первую медицинскую помощь.

«Человек с большой буквы - водитель этого автобуса! Надеемся, что руководство заметит его поступок», - написали свидетели происшествия в социальных сетях.

Павел Сотников, руководитель предприятия, где трудится водитель, пообещал отметить шофера за профессионализм, неравнодушие и активную гражданскую позицию благодарностью и ценным подарком.

«Действовал, не раздумывая, можно сказать, автоматически. На моем месте любой водитель поступил бы также», - сказал сам Медетбек Кудабаев.