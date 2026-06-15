Под Рыбинском после пожара в топливохранилище мониторят качество воды и воздуха

В Рыбинском округе проверяют воду и воздух. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На рыбинском промышленном объекте по хранению топлива произошло возгорание, сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

«В зоне ближайшей жилой застройки от места возгорания проведен отбор проб воздуха. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов в воздухе не установлено», - уточнил он.

Ситуация находится под контролем, специалисты проводят мониторинг качества воздуха и воды. Главная задача – не позволить загрязнению распространиться и минимизировать вред окружающей среде.

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