Третий этап велогонки «Россия» пройдет в Ярославле в выходные

Еще не поздно зарегистрироваться для участия в велогонке. Фото: Правительство Ярославской области.

Соревнования, которые начались 16 мая, проходят в восьми регионах страны. До Ярославля спортсмены доберутся 20 июня.

В областном правительстве рассказали, что трасса пройдет по знаковым историческим местам: вдоль Которосльной и Волжской набережных, мимо Ярославского кремля, Успенского собора, Стрелки и других достопримечательностей.

Профессионалы проедут 63 километра, а любители и семьи с детьми – девять.

Для болельщиков развернется фан-зона с концертной и гастрономической программой.

В центральной части города с 21.00 19 июня до 13.00 20 июня ограничат движение транспорта.

Для участия в гонке нужно до 17 июня зарегистрироваться на официальном сайте проекта «велогонка.рф».