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НовостиПроисшествия15 июня 2026 13:02

Ярославцу грозит 8 лет тюрьмы за взятку гаишнику

Деньги честный полицейский брать отказался
Георгий БРИНЧУК
Деньги полицейский брать отказался. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Деньги полицейский брать отказался. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Прокуратура Некрасовского района направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС.

По версии следствия, в феврале 2026 года 40-летний мужчина, ранее лишенный прав за пьяную езду, был остановлен гаишниками.

Проблем водителю не хотелось, и он предложил полицейскому взятку, 30 тысяч рублей. Тот отказался, а на шофера завели уголовное дело.

В областной прокуратуре сообщили, что виновнику грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.