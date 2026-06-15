Ярославцы стали одними из лучших по итогам соревнований профмастерства среди энергетиков

Ярославские энергетики вошли в тройку по итогам соревнований в Калужской области. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

В Обнинске прошли VIII соревнования профессионального мастерства среди сотрудников блоков реализации услуг ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». По итогам состязаний команда «Ярэнерго» завоевала почетное третье место, сообщили в пресс-службе.

Соревнования объединили более 100 специалистов из 20 филиалов энергокомпаний. На протяжении нескольких дней участники демонстрировали свои профессиональные навыки, выполняя практические и теоретические задания: от монтажа приборов учёта и настройки систем сбора данных до выявления безучётного потребления электроэнергии.

В состав команды ярославского филиала вошли: капитан — заместитель начальника Мышкинского РЭС по реализации услуг Юлия Бондарь, производитель работ — мастер отдела учета электроэнергии Ростовского РЭС Илья Чуркин, член бригады — электромонтер Ростовского РЭС Евгений Озорин и водитель Ростовского участка СМиТ Антон Шестернин. Стоит отметить, что для Евгения Озорина это не первые профильные соревнования — ранее команда с его участием уже занимала призовые места.

- Участие в подобных мероприятиях — это в первую очередь бесценный опыт, обмен информацией с коллегами из других филиалов и возможность увидеть, что можно улучшить в своей работе, — прокомментировала итоги соревнований капитан ярославской команды Юлия Бондарь.

В рамках церемонии закрытия благодарственными письмами и призами отметили лучших судей, волонтеров, организаторов. По итогам соревнований заместитель начальника из Ростова Великого Алексей Молодкин признан лучшим судьей полевого этапа.

Добавим, что среди победителей соревнований – специалисты из Калуги и Курска.