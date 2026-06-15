Житель Ростова Великого умер от рук незнакомого мужчины

Удар ножом в бедро оказался смертельным для жителя Ростова Великого. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В ростовской больнице из-за резаной раны бедра скончался 36-летний мужчина. В клинику пациента привезли с улицы, где у него возник конфликт с незнакомцем.

«Между 35-летним фигурантом и ранее ему незнакомым 36-летним местным жителей произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом», - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам взяли подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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