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НовостиОбщество15 июня 2026 11:32

В Рыбинске ради безопасности закрыли проезд по Ярославскому тракту

Ограничение ввели до 17 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске закроют проезд по одной из улиц. ФОТО: Яндекс.Карты

В Рыбинске закроют проезд по одной из улиц. ФОТО: Яндекс.Карты

Часть Ярославского тракта – от улицы Ошурковской до улицы Гастелло – закрыли для проезда. Как сообщили в Рыбинске, сделано это для обеспечения безопасности граждан.

Проезд будет ограничен до полуночи 17 июня. Рыбинцев попросили пользоваться объездными путями и заранее планировать маршруты. А рыбинцы, в свою очередь, просят объяснить, как попасть домой жителям улиц Гастелло, Чебышева, Зелинского и Крамского, если объездного пути нет.

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