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НовостиОбщество15 июня 2026 11:09

В парке Ярославля 21 июня пройдет День мороженого

Гости смогут попробовать экзотическое корейское лакомство
Полина ВАЧНАДЗЕ
Праздник мороженого пройдет в Ярославле.

Праздник мороженого пройдет в Ярославле.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 21 июня, в парке на Даманском острове Ярославля пройдет ставший уже традиционным День мороженого. В этом году гости смогут попробовать не только привычные пломбиры и эскимо, но и экзотическое корейское лакомство, которое приготовят прямо на глазах.

Кроме вкусного мороженого, в программе – концерт, конкурсы, викторины и фотозона. Ярославские полицейские подготовили свою программу. Участники праздника смогут пообщаться с кинологами, экспертами и сотрудниками патрульно-постовой службы.

День мороженого пройдет с полудня до 16 часов. Вход на него свободный.

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