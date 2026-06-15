Ярославский «Локомотив» сыграет первый матч сезона 5 сентября

Новый сезон "Локомотив" начнет 5 сентября. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Сезон 2026/2027 ярославский «Локомотив» начнет дома. Первые три игры пройдут в «Арене 2000».

В субботу, 5 сентября, «железнодорожники» сыграют с челябинским «Трактором», во вторник, 8 сентября, - с «Шанхайскими Драконами». В пятницу пройдет матч с череповецкой «Северсталью».

Болельщики поблагодарили КХЛ за то, что 7 сентября «Локомотив» не выйдет на лед:

«Спасибо КХЛ за разумный график. В такой день нельзя играть».

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