Ярославцы дали девять лет за убийство в новогоднюю ночь

В ярославской деревне мужчина до смерти избил сожительницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В новогоднюю ночь в деревне Бардуково Ярославского округа произошло преступление. Пока все праздновали наступление 2026 года, 39-летний мужчина избивал свою сожительницу.

«В ходе домашней ссоры обвиняемый нанес ей множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

За убийство ярославец получил девять лет колонии строгого режима.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен