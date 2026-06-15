Жительница Ярославля купила в магазине курицу с опарышами

Курица с неприятным сюрпризом купила жительница Ярославля в магазине. ФОТО: Подслушано на Резинотехнике ВКонтакте

Копченую курицу с опарышами случайно попробовали жительница Ярославля и ее 10-летний сын.

«В моей жизни такое впервые и, надеюсь, в последний раз. Купили курицу холодного копчения в магазине, стали кушать, а в ней оказались опарыши. И не один, и не два, она кишела ими, хотя снаружи ни за что не подумаешь, курица и курица», - рассказала покупательница в группе «Подслушано на Резинотехнике».

Товар «с довеском» женщина понесла обратно в магазин. При ней вскрыли еще одну вакуумную упаковку того же самого производителя, и она тоже оказалась с опарышами. При этом сроки годности еще не вышли.

Магазин утверждает, что виноват в случившемся производитель. Производитель, которому отправили претензию, сообщил, что порченую партию курицы изымут и проведут внутреннее расследование. При этом производитель предполагает, что курица могла испортиться по вине торговой точки.

«Ладно бы съела только я, но кушал мой 10-летний сын. Обратились к врачу, не известно, чем это все закончится», - пишет покупательница.

Она написала заявление в полицию, планирует обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

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