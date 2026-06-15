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НовостиОбщество15 июня 2026 8:00

Здания Дворца бракосочетания в Ярославле передадут новому собственнику

Принять решение должны депутаты муниципалитета
Полина ВАЧНАДЗЕ
Дворец бракосочетания может стать собственностью региона.

Дворец бракосочетания может стать собственностью региона.

Фото: Правительство Ярославской области.

Дворец бракосочетания, который находится на улице Свердлова в Ярославле, может сменить собственника, сообщает ГТРК «Ярославия».

Двухэтажное здание в 1156 квадратов и земельный участок в 1549 квадратных метров могут передать в собственность Ярославской области. Решение по этому вопросу должны принять депутаты муниципалитета.

Дворец бракосочетания, в котором раньше размещалась мужская гимназия, имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

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