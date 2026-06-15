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НовостиОбщество15 июня 2026 6:25

В гимназии Ростова Великого сохранят исторический паркет

Капитальный ремонт продолжается в ростовской гимназии имени А.Л.Кекина
Полина ВАЧНАДЗЕ
В гимназии Ростова Великого реставрируют паркет. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

В гимназии Ростова Великого реставрируют паркет. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

В гимназии имени А.Л.Кекина Ростова Великого, которая является объектом культурного наследия, идет капитальный ремонт. Мастера-реставраторы прилагают все усилия, чтобы сохранить в первозданном виде уникальный паркет в актовом зале. Пол второго, «парадного этажа», полностью останется «родным», а на первом и третьем этажах уложат новое покрытие.

«Столкнулись с задачами, требующими особых условий и ювелирной точности, и права на ошибку здесь нет, ведь работы будут принимать на самом высоком уровне», - сказал глава Ростовского округа Андрей Шатский.

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