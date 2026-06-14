Сероглазого блондина третий день разыскивают в Ярославской области

Пропавший мужчина. Фото: Лиза Алерт Ярославль

В поисковом отряде Лиза Алерт сообщили, что 11 июня пропал житель Переславля-Залесского, 47-летний Евгений Ефимов.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светлые,глаза серые.

Был одет: темно-синяя рубашка, белые брюки, черные шлепанцы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Не исключено, что он дезориентирован.

Инфорг: Морок (Алена) 89807732105

Группа поиска: http://vk.com/lizaalert76 Тема на форуме: https://vk.cc/cYL9ew

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).