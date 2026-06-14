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НовостиОбщество14 июня 2026 11:52

На Ярославскую область надвигаются грозы с ураганным ветром

Непогода захватит и понедельник
Георгий БРИНЧУК
Ожидаются грозы и ливни. Фото: Георгий БРИНЧУК

Ожидаются грозы и ливни. Фото: Георгий БРИНЧУК

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в губернском городе и окрестностях ожидаются грозы и кратковременные дожди с усилением ветра порывами до 15 м/с.

Все эти сомнительные радости ждут ярославцев в шести вечера 14 июня до 18 часов понедельника.

На улицу без лишней надобности лучше не выходить, а если все же пришлось это сделать,не подходите близко к линиям электропередач, деревьям и рекламным щитам, которые могут рухнуть. Не стоит парковать машины в таких местах.

Телефон экстренных служб 112.