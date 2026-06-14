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НовостиПроисшествия14 июня 2026 10:00

Ярославец спьяну угнал машину и слегка побил ее

Виновник уже задержан
Георгий БРИНЧУК
Угонщик под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Угонщик под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Автомобиль ВАЗ за 160 тысяч рублей пропал со двора дома на Ленинградском проспекте. Хозяин заявил в полицию.

46-летнего виновника задержали по горячим следам.

Мужчина признался, что был нетрезв. Он заметил незапертый автомобиль и завел его, замкнув провода зажигания. На улице Батова угонщик не справился с управлением и съехал с дороги, после чего скрылся, бросив чужую машину.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело об угоне. Подозреваемый под подпиской о невыезде.