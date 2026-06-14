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НовостиПроисшествия14 июня 2026 7:51

Житель Ростова Великого украл у гостя банковскую карту

И сразу отправился за покупками
Георгий БРИНЧУК
На чужое позарился хозяин квартиры. Фото: Георгий БРИНЧУК

На чужое позарился хозяин квартиры. Фото: Георгий БРИНЧУК

20-летний горожанин решил несколько дней пожить у 18-летнего приятеля и оставил у него дома свои вещи.

Вскоре парень заметил, что с его банковского счета «ушли» 11 с лишним тысяч рублей, и заявил в полицию.

Полицейские выяснили, что на чужое добро позарился хозяин квартиры. Парень признался, что заметил среди вещей банковскую карту и в течение суток оплачивал покупки в магазинах города.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о кражею. Подозреваемый под подпиской о невыезде.