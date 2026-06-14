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НовостиПроисшествия14 июня 2026 4:59

Над Ярославской областью были сбиты вражеские дроны

Угроза БПЛА еще не отменена
Георгий БРИНЧУК
Объявлена беспилотная опасность. Фото: КП

Объявлена беспилотная опасность. Фото: КП

Угрозу БПЛА глава региона Михаил Евраев объявил в начале пятого утра. Он напомнил, что стоит не выходить на улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Позднее около пяти утра губернатор сообщил, что обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.

В Минобороны России уведомили, что украинские дроны были сбиты над территорией нашего региона, а также ряда других областей. А губернатор соседней Костромской области Сергей Ситников сообщил, что в Красносельском районе уничтожены два БПЛА противника, жертв и разрушений нет. Сколько дронов сбито над Ярославской областью, пока не уточняется.

Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».