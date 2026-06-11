Еще трех ярославцев удалили с ЕГЭ за шпаргалки

Выпускники сдавали два экзамена по выбору. Фото: Правительство Ярославской области.

11 июня эти предметы сдавали больше 3 тысяч ярославцев. На ЕГЭ по физике было зарегистрировано 780 человек, по обществознанию – 2711.

Для организации государственной итоговой аттестации сегодня в регионе было открыто 36 пунктов проведения экзамена. За соблюдением порядка следили 112 общественных наблюдателей. В областном правительстве сообщили, что три человека были удалены с экзаменов из-за шпаргалок. Пересдать экзамен по выбору они смогут только через год.

Результаты участники ЕГЭ по обществознанию и физике узнают не позднее 23 июня. Впереди у выпускников экзамены по выбору по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть) – они пройдут 15 июня.