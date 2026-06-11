В Ярославской области утвердили социальную программу по расселению жилья

Ярославские власти планируют до 2030 года расселить более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославские власти планируют до 2030 года расселить более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из бюджета будет выделено около 1,7 миллиарда рублей, что позволит улучшить условия проживания 1350 человек.

«Для того, чтобы решить многолетние проблемы с жильем используем разные механизмы: выплачиваем возмещение, строим новые дома, приобретаем недвижимость в новостройках и на вторичном рынке, предоставляем жилье из маневренного фонда. Предусматриваем в соглашениях с застройщиками выделение площадей под социальные нужды», - сказал глава региона.

В прошлом году ключи от новых квартир получили жители Гаврилов-Яма, Семибратова и Ярославля. В этом году - жители Глебова, Каменников и Рыбинска. На данный момент новое жилье строится в Переславле- Залесском и Гаврилов- Яме.

Всего с 2019 года жилищные условия были улучшены свыше пяти тысяч человек из области.

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