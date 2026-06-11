Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 10:00

В Ярославле задержали серийного похитителя интернет-кабелей

Полицейскими раскрыта серия краж интернет-кабелей в Брагине
Полина ВАЧНАДЗЕ
Полиция Ярославля задержала мужчину, подозреваемого в серии краж сетевых кабелей.

Полиция Ярославля задержала мужчину, подозреваемого в серии краж сетевых кабелей.

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Ярославля задержала 40-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж сетевых кабелей. Преступления были совершены на проспекте Дзержинского, улицах Панина и Волгоградской с апреля по май этого года.

«По имеющимся данным гражданин похищал кабели, обжигал их и сдавал в пункт приема цветных металлов. На данный момент полицейскими установлена причастность мужчины к трем эпизодам краж», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает, не причастен ли ярославец к другим аналогичным преступлениям.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен