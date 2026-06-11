Жители Ярославской области сдали в банки более 600 тысяч монет

Чаще всего ярославцы сдавали монеты в 1 рубль и 10 копеек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время «Монетной недели» жители Ярославской области принесли в банки более 600 тысяч монет и получили купюрами или на счета около 1,5 миллиона рублей.

Чаще всего ярославцы сдавали монеты в 1 рубль и 10 копеек (по 24%), а также 2 рубля (14%). Редко встречали однокопеечные (4,5%) и пятикопеечные (2,8%) монеты. Один раз встретилась памятная 25-рублевая монета – ее вернул в оборот житель Ярославля.

Во время «недели» банки принимали монеты всех номиналов и в любом состоянии, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные и просверленные.

«Несмотря на то, что в среднем на каждого жителя страны приходится по 500 монет, деньги часто оседают в карманах, копилках и кошельках. Между тем, разменная монета жизненно необходима экономике для точных расчетов», - отметила эксперт подразделения Банка России в г. Ярославле Оксана Кулистова.

Если вы не успели сдать монеты в ходе весенней акции, это можно сделать сейчас, так как ряд торговых точек и банков продолжают прием.

Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

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