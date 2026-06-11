Прокуратура проверила, как идет ремонт школы №50 в Ярославле

Ремонт в школе №50 Ярославля идет к концу. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Сотрудники прокуратуры Заволжского района Ярославля проверили, как идет капитальный ремонт в 50-й школе.

Работает на объекте компания ООО «Группа компаний «Статус Строй». Рабочие должны отремонтировать крышу, фасад, коридоры, лестницы, заменить окна и полы, привести в порядок системы отопления. Стоимость контракта – более 110 миллионов рублей.

«На момент выезда заместителя прокурора района на объекте идет заключительный этап работ и подготовка к приемке», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Школу планируют открыть к новому учебному году.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен