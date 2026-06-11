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НовостиПроисшествия11 июня 2026 7:09

Жителя Ярославской области осудили за истязание супруги

На протяжении 2025 года мужчина бил, оскорблял и унижал свою жену
Полина ВАЧНАДЗЕ
Житель Ярославской области получил год условно за истязания.

Житель Ярославской области получил год условно за истязания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя села Мокеиха Некоузского района осудили за истязание жены. Выяснилось, что 45-летний мужчина на протяжении всего 2025 года сильно пил, а когда напивался, то издевался над своей супругой.

«Он наносил множественные удары руками, ногами и различными предметами, оскорблял и унижал, причиняя потерпевшей физические и психические страдания», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Во время расследования уголовного дела было установлено много эпизодов побоев и жестокого обращения. Например, однажды пьяный обвиняемый несколько раз ударил женщину руками по голове, потом разбил кружку о ее голову и пнул ногой в грудь.

За истязания некоузец получил год условно.

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