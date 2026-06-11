Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 6:18

На улице Чкалова в Ярославле может измениться организация движения

Капитальный ремонт улицы начнут в 2027 год
Полина ВАЧНАДЗЕ
На улице Чкалова могут изменить организацию движения после ремонта.

На улице Чкалова могут изменить организацию движения после ремонта.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В следующем году начнется капитальный ремонт улицы Чкалова в Ярославле. Сейчас специалисты Проектного института проводят изыскания, проект работ будет сделан в конце года. Об этом сообщил заместитель мэра города Николай Степанов.

Капитальный ремонт начнется после того, как положат новые рельсы. Их сделают на одном уровне с дорогой, поэтому не исключено, что водители начнут разворачиваться не в положенных, а удобных для них местах.

Чтобы этого избежать, мэрия совместно с Госавтоинспекцией проработает новую схему движения по Чкалова. Здесь могут появиться двойные полосу и еще больше камер видеонаблюдения, фиксирующих нарушения ПДД.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен