На улице Чкалова в Ярославле может измениться организация движения

На улице Чкалова могут изменить организацию движения после ремонта. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В следующем году начнется капитальный ремонт улицы Чкалова в Ярославле. Сейчас специалисты Проектного института проводят изыскания, проект работ будет сделан в конце года. Об этом сообщил заместитель мэра города Николай Степанов.

Капитальный ремонт начнется после того, как положат новые рельсы. Их сделают на одном уровне с дорогой, поэтому не исключено, что водители начнут разворачиваться не в положенных, а удобных для них местах.

Чтобы этого избежать, мэрия совместно с Госавтоинспекцией проработает новую схему движения по Чкалова. Здесь могут появиться двойные полосу и еще больше камер видеонаблюдения, фиксирующих нарушения ПДД.

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