В Ярославле передают в суд дело о коммерческом подкупе

Виновников ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но судить будут не мздоимца, а его благодетелей. Двум ярославцам и двум жителям Краснодарского края инкриминируют коммерческий подкуп и отмывание денег.

По версии следствия, в 2019–2023 годах руководители и бенефициары ООО «Федорофф» и ООО «Сфера 76» передали жителю Ярославля, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, незаконное денежное вознаграждение в общей сумме более 39 млн рублей за способствование в заключении договоров на техническое обслуживание и ремонт оборудования в обход конкурентных процедур.

В целях легализации денежных средств 2 млн рублей были переведены на счет, подконтрольный получателю коммерческого подкупа, а затем якобы переданы ему в долг.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Ярославля.