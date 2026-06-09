Житель Тутаева украл у подруги 2 золотые цепочки и банковскую карту

Виновнику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В полицию обратилась жительница Тутаева, которая обнаружила пропажу ювелирных изделий и банковской карты. Ущерб она оценила в 38 тысяч рублей.

Как выяснилось, на чужое позарился 36-летний знакомый потерпевшей. Золото он стащил, когда был вместе с дамой в гостях у друзей.

А карту женщина дала ему сама, чтобы тот купил продукты, но тот просто пропал.

Виновник признался, что золото сдал в ломбард. Украшения вернули владелице. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 161 «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».