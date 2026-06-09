Ярославский бар могут оштрафовать за ночную вечеринку

Вечеринка в баре Ярославля закончилась приездом полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославский бар может получить штраф за нарушение закона о тишине в ночное время. В июне здесь проходила вечеринка с участием приглашенных артистов, которая, судя по анонсам, должна была закончиться только в 6 утра.

Но жители близлежащих домов бодрствовать всю ночь под звуки музыки и восторги отдыхающих не захотели, и позвонили в полицию.

Прибывшие сотрудники остановили вечеринку и после проверки направили весь собранный материал в администрацию района для привлечения виновных к административной ответственности. Также в администрации должны решить вопрос с ограничением времени работы открытой веранды заведения.

"УМВД России по Ярославской области призывает владельцев баров и кафе к неукоснительному соблюдению требований законодательства в части соблюдения прав граждан на отдых, тишину и покой в ночное время", - сказали в полиции.

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