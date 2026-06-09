Житель Тутаева получил судимость за миллионный долг по алиментам

Тутаевец получил уголовное наказание за долг по алиментам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

33-летнего жителя Тутаева осудили за неуплату алиментов. Мужчина долгое время не выплачивал деньги на содержание своего 14-летнего сына, накопился долг более чем в миллион рублей.

Узнав, что возбуждено уголовное дело, ранее не судимый тутаевец скрылся, из-за чего был объявлен в розыск. По этой причине нерадивому отцу изменили меру пресечения и отправили его под стражу.

"С учетом позиции государственного обвинителя, судом назначено наказание в виде 420 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

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