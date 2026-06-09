Ростов Великий примет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия»

12 июня в стране пройдет одно из самых масштабных событий в сфере академического искусства – всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Фото: Правительство Ярославской области.

Ростов Великий вошел в число городов – участников масштабного Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». В этом году проект объединит 15 регионов страны, включая Ярославскую область.

Главное культурное событие состоится 12 июня. В 13:00 на Соборной площади пройдет дневной концерт, где выступят Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением Василия Валитова и филармоническая хоровая капелла «Ярославия» во главе с Владимиром Контаревым. Зрителей ждет встреча с оперной певицей Любовью Казарновской и с лауреатами международных конкурсов, солистами проекта «Молодая опера России». В программе прозвучат бессмертные произведения великих композиторов.

В течение дня для всех желающих будут организованы мастер-классы и интерактивная программа, посвященные Дню России и Году единства народов. Вечером, в 19:00, у стен Ростовского кремля состоится еще одно грандиозное событие – концерт народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Вход на все концерты свободный.

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