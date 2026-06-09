Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбление в соцсети

Суд оштрафовал жителя Некоузского района за оскорбления в соцсетях. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина из Некоузского района не смог сдержать свои эмоции в публичном пространстве и за это заплатит штраф.

За помощью в правоохранительные органы обратилась женщина, которую ее бывший сожитель оскорбил в социальных сетях. В декабре прошлого года 34-летний мужчина во время спора очень нелестно высказался о своей экс-подруге, унизив ее честь и достоинство.

Прокуратура провела проверку и возбудила административное дело по статье "Оскорбление". Мировой суд оштрафовал виновного на три тысячи рублей.

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