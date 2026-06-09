В Ярославле признали пригодной для купания воду на одном пляже

Спасатели пока не рекомендуют ярославцам купаться - вода слишком холодная. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле стартовал купальный сезон, но, несмотря на жару, спасатели пока не рекомендуют заходить в воду.

"Сейчас вода еще слишком холодная — около +17,8 градусов. Нахождение в ней может вызвать судороги и даже сердечный приступ", - предупреждают отдыхающих.

Специалисты ярославского Роспотребнадзора взяли пробы воды на всех трех официальных пляжах города. Соответствуют нормам по химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям только вода в Волге в районе Норского.

"В районе Заволжского и Центрального пляжей вода не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям", - сказали специалисты.

Они не рекомендуют купаться на этих пляжах. В ближайшее время мэрия Ярославля должна установить запрещающие аншлаги. За купание в неположенных местах предусмотрен административный штраф в 3000 рублей.

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