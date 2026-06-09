В Ярославле отремонтируют улицу Университетскую

В Ярославле приведут в порядок улицу Университетскую. ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

В Ярославле приведут в порядок улицу Университетскую. В порядок приведут участок от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского.

"Хорошо, что не стали растягивать ремонт до следующего года. Университетская в Ярославле действительно нуждается в обновлении. Главное, сделать качественно с первого раза", - пишут горожане.

На обновление муниципальных дорог в этом году дополнительно выделено 1,7 миллиарда рублей. Большая часть работ будет проведена в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее.

"Каждый округ получит дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей", - сказал губернатор Михаил Евраев.

В Рыбинске ремонт сделают на улицах Гоголя, Бородулина, Захарова, Александровской, Правды и нескольких других. В Борисоглебском приведут в порядок подъезд к стадиону, в Любимском округе - территорию у автовокзала, в Даниловском капитально отремонтируют мост через реку Лунку. В Ярославском округе сделают подъездные дороги к земельным участкам для многодетных семей в деревне Боровой.

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