Пейте больше воды: аномальная жара идет на Ярославль

В Ярославле потеплеет до +32 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Об аномальной жаре предупредили жителей Ярославской области в региональном РСЧС.

Повышение температуры ожидается с 10 по 12 июня - столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся выше +30 градусов.

"В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры", - сказали в РСЧС по Ярославской области.

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