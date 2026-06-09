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НовостиОбщество9 июня 2026 9:29

Пейте больше воды: аномальная жара идет на Ярославль

Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле потеплеет до +32 градусов.

В Ярославле потеплеет до +32 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Об аномальной жаре предупредили жителей Ярославской области в региональном РСЧС.

Повышение температуры ожидается с 10 по 12 июня - столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся выше +30 градусов.

"В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры", - сказали в РСЧС по Ярославской области.

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