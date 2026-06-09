Ярославцам рассказали, почему приложения банков не работают при отключениях интернета

Многие банковские приложения не работают при отключениях мобильного интернета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ярославской области жалуются, что при снижении скорости мобильного интернета не могут зайти в приложения многих банков.

"Почему приложение Сбербанка не внесут в "белый список ? У меня и пенсия по инвалидности, и все соцвыплаты", - возмущаются ярославцы.

В министерстве цифрового развития Ярославской области ответили на этот вопрос, который сейчас волнует многих:

"Включение банковских сервисов в "белые списки" осуществляется по согласованию с профильными ведомствами РФ, отвечающими за вопросы безопасности, и при условии размещения всех вычислительных ресурсов на территории России. Приложения "Сбера" и некоторых других банков не были включены в перечень из-за несоблюдения этих требований, в том числе по локализации серверов".

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