Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Ростовом Великим

После ДТП в Ростовском районе возбуждено уголовное дело. ФОТО: Госавтоинспекция Ярославской области

После ДТП в Ростовском районе, в котором погиб пассажир автомобиля, полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Авария произошла 8 июня на трассе М8. По предварительной версии, водитель "Рено" неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной "Луидор", которая ехала в попутном направлении.

63-летнего пассажира "Рено" с места аварии доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Водитель иномарки на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

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