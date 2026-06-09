Бывшего главу Ярославля наградили Почетным знаком города

Александра Нечаева и Юлию Скороходову наградили Почетным знаком города Ярославля. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Артем Молчанов подписал постановление о награждении Почетным знаком города Ярославля третьей степени директора музея истории города Александра Нечаева и гендиректор "Волга-тур" Юлию Скороходову. Александр Нечаев удостоился этой награды за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры столицы Золотого кольца России, а Юлия Скороходова - за те же достижения, но в области туризма.

В июле 2013 года Александр Нечаев, после ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова, был назначен исполняющим обязанности главы города. В этой должности он проработал до июня 2015 года, затем перешел в правительство региона, где курировал социальную сферу. Непродолжительный срок Александр Нечаев проработал директором ДК "Гамма", а с 14 мая 2019 года стал директором Музея истории города Ярославля.

Юлия Скороходова - один из главных организаторов проекта "Пир на Волге". Городской пикник ежегодно на протяжении уже многих лет проходит в Ярославле и собирает множество предпринимателей и туристов со всей страны.

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