Самозапрет на кредиты в МФЦ оформили 30 тысяч жителей Ярославской области

30 тысяч ярославцев оформили самозапреты на кредиты МФЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 30 тысяч жителей Ярославской области уже оформили "самозапрет на кредиты" в центрах "Мои документы", сообщили в правительстве региона. Возможность ограничить доступ к займам позволяет предотвратить мошенничество и защитить свои финансы от необдуманных решений.

"Внедрение этой услуги стало важным шагом в повышении безопасности граждан в цифровой среде", – сказал министр цифрового развития Ярославской области Максим Бартыков.

Установить самозапрет можно онлайн на портале Госуслуг, если есть подтвержденная учетная запись. Если ее нет, то необходимо обратиться в МФЦ. В любом случае, эта услуга предоставляется бесплатно.

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